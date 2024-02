Brigata Indipendente Nuovi progetti. Quartier generale in via della Pescara

La Brigata Indipendente “conquista” via della Pescara. L’associazione di promozione sociale, con focus sui ragazzi con disturbi dello spettro autistico, approda nei locali un tempo occupati da una nota pellicceria. Via della Pescara sta diventando il quartier generale del sodalizio, trasformatosi ad agosto scorso ne “La Brigata Indipendente Società Cooperativa Sociale” grazie al contributo della Fondazione Perugia dopo la vittoria del concorso InvestiAmosociale 2023. L’obiettivo, chiaro fin dalla costituzione del sodalizio nel 2021 per volontà di due famiglie, è creare occasioni di incontro, confronto e lavoro che possano “far fiorire” le potenzialità di questi ragazzi, che hanno diritto e possono ambire al loro posto nel mondo, in linea con le capacità e, soprattutto, con il loro tempo, più soft di quello ordinario. L’ultima sinergia in ordine di tempo, è quella con il gruppo Grifo Agroalimentare con cui è stato avviato un percorso finalizzato all’attivazione di attività laboratoriali. In particolare, nell’immobile di via della Pescara, ampio e ben illuminato, troverà spazio, come primo step, un laboratorio di produzione di yogurt ed il relativo punto vendita. Ed ancora, oltre a spogliatoi, bagni e magazzini, anche una zona ricreativa per gli associati e per quanti vorranno conoscere la Brigata Indipendente. Almeno inizialmente verranno assunti tre ragazzi con disabilità, un adulto con disabilità acquisita da poco tempo che potrà rientrare nel mondo del lavoro e 2 esperti del settore che coordineranno i lavori e supporteranno i ragazzi nella quotidianità lavorativa. Avviata l’attività, si spera di poter inserire più ragazzi. L’inclusione è l’aspetto su cui la Brigata ha lavorato e sta lavorando di più.