“Bouquet of Madness“ Crimini e ironia alla Sala dei Notari

L’humour nero di “Bouquet of Madness“ (nella foto) sbarca stasera alle 21 alla Sala dei Notari, per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. Lo spettacolo nasce dall’amicizia tra Martina e Federica con un progetto che ha rapidamente conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto. “Bouquet of Madness” parla dei casi di cronaca nera più strani, assurdi e misteriosi in Italia e nel mondo, senza soluzioni ma con tante domande, raccontando storie con un piacevole venatura di humor nero, portando alla luce le assurdità del comportamento umano. Il titolo del podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: "Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi", dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.

