Borsa di studio Fidapa Bpw

Perugia "La mia vita è cambiata radicalmente perché io, mia sorella e mia madre abbiamo dovuto lasciare tutto e andare in un Paese in cui non eravamo mai stati prima; senza conoscere la lingua, senza una casa, un lavoro, un’istruzione. Qui, grazie alla generosità di Fidapa e di tante persone, ho potuto continuare a frequentare un corso universitario, quello che sto frequentando a Perugia, che attraverso lo studio di un’altra cultura, mi permette di completare il percorso umanistico iniziato in Ucraina. Sono felice di poter studiare, camminare, comunicare con gli altri - ha concluso Anna Byrledianu - e spero che molto presto questo orrore finisca e tutti coloro che hanno sofferto di questa guerra possano vivere tranquillamente". A parlare è Anna Byrledianu, 19 anni, studentessa ucraina iscritta all’Università degli Studi di Perugia. Anna ha ricevuto nella sala del dottorato, una borsa di studio, erogata da Fidapa Bpw Italy sezione di Perugia, da parte del rettore Maurizio Oliviero e dalla presidente Fidapa Bpw Laura Barese. "Anna è un esempio da seguire – dice Barese - Ha trovato, insieme alla famiglia, la forza di andare avanti".