Bori in giro per gli uffici: "Serve spirito di squadra"

Cogliendo l’occasione offerta da uno dei primi giorni di ripresa del lavoro dopo le festività natalizie, il nuovo vicepresidente della Regione e assessore con delega al Personale, Tommaso Bori, ha voluto conoscere personalmente i dipendenti dell’ente e fare gli auguri di buon anno nuovo ufficio per ufficio. Dopo l’inizio di prima mattina nella sede di Piazza Partigiani, è stata la volta di Palazzo Broletto, per poi trasferirsi a Terni nel pomeriggio. Oggi toccherà alla sede della Protezione Civile a Foligno e quella di Palazzo Donini. Entrando negli uffici e parlando a gruppi di dipendenti anche nelle sale riunioni e nei corridoi, questo il saluto che il vicepresidente Bori ha voluto portare a tutti: "Si apre un nuovo anno e una nuova fase – ha detto Bori –, auguro a tutti noi un buon lavoro e di iniziare con il giusto passo questa nuova legislatura. Vogliamo ripartire in un clima di serenità e di spirito di squadra con le persone che fanno vivere e portano avanti con impegno l’attività di questo ente. Ho scelto di stabilire a Palazzo Broletto i miei uffici – ha concluso : proprio con l’intenzione di essere quotidianamente vicino alle istanze ed alle esigenze del personale regionale".