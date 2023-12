BorgoBello "Sotto l’albero eventi di pace. Un Natale dedicato a chi sta soffrendo"

Prosegue seguendo il filo rosso della pace e della solidarietà il programma degli appuntamenti festivi organizzati dall’associazione BorgoBello. "Intanto - riporta la presidente Antonietta Alonge - i “giocattoli sospesi” sono stati caricati sulla macchina di un volontario della Caritas di Ponte Felcino e sono andati ad allietare il Natale di tanti bambini poveri, provenienti da Paesi nord- e centro-africani, figli di migranti. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno acquistato dei doni o portato giocattoli dei propri bambini: avete reso felici i piccoli che li hanno ricevuti".

Quanto al percorso di pace "un momento fondamentale del nostro Natale - riprende Alonge - è stata la poi “preghiera laico-religiosa” che abbiamo condiviso con residenti e passanti di qualsiasi etnia e fede religiosa che insieme a noi del Borgo hanno voluto dare un messaggio di pace. Tanti sono poi stati gli spettacoli e i concerti dedicati a questo tema: abbiamo infatti chiesto agli artisti del nostro quartiere di proporci spettacoli teatrali, concerti, performance di danza che avessero come argomento principale quello della pace e della fratellanza. E la risposta delle associazioni culturali del quartiere è stata pronta e consistente: mai come quest’anno il nostro programma natalizio è stato ricco e diversificato, con offerte per tutte le età e tutti gli interessi".

A chiudere le manifestazioni del Borgobello altri due appuntamenti in calendario per l’anno nuovo. Quello di venerdì 5 alle 10 con la visita guidata al quartiere in compagnia di Caterina Martino (alla fine visita al Presepe di carta e erba); mentre domenica 7 alle 17 in piazza Giordano Bruno attori e cittadini leggono i pensieri di pace scritti sulle decorazioni dell’albero, con sottofondo musicale.

Silvia Angelici