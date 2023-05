Borgo d’Oro Il quartiere si rigenera Cene sociali, mercatini e musica d’autore

Concerti, mercatini vintage, street food: per la terza stagione torna il cartellone di eventi estivi targato Corso Garibaldi District. Iniziativa che ha portato in poco tempo ad una vitalità del quartiere perugino di Corso Garibaldi e del Borgo d’Oro, al centro di un’operazione di riqualificazione culturale, sociale, urbana e commerciale. Tra gli autori di questa “rinascita“ l’associazione AssoGaribaldi e Vivi Il Borgo, con il contributo delle attività commerciali del quartiere e di Coop Centro Italia. Si cominica oggi con Vinyl Freak(s), mostra-mercato del vinile lungo corso Garibaldi e in piazza Lupattelli. Tra gli epsositori Caveargento insieme ad altri negozi di dischi umbri. Durata dalle 15 alle e 24 con selezione rigorosamente in vinile di 8 collezionisti per un totale di 9 ore di musica e con esibizione musicale live di Pulsar (progetto audiovisivo di musica elettronica a cura di Leonardo Pucci) alle 19 e concerto finale di Rocco Zulevi and the Moonfishes alle 21.30. Dalle 16 alle 17.30 merenda di quartiere con i street food dell’area. Dalle 18.30 è attivo il circuito di street food per aperitivo e cena.

Nell’ottica di questo rilancio e riqualificazione, sempre oggi alle 17.30 (a Il Giardino”, via dei Pellari 20) la presentazione di “Borgo SA! partecipa e progetta”, il nuovo progetto voluto dall’amministrazione comunale per elaborare strategie e disegnare i futuri preferibili per l’importante quartiere storico perugino. Il progetto, che si propone di partire da un’analisi critica collettiva della situazione attuale e dalla condivisione dei valori presenti nel quartiere, utili a elaborare in forma partecipata gli scenari futuri auspicabili e le possibili azioni da intraprendere sia sul breve che sul medio- lungo periodo.Il programma dei vari eventi su pagina Facebook Corso Garibaldi District.