Boom degli impianti fotovoltaici In Umbria 9 installazioni al giorno

In Umbria, nel corso del 2022, sono state effettuate quasi 4mila nuove connessioni di impianti fotovoltaici alla rete elettrica per un totale di 44,5 megawatt, con una crescita del +183% rispetto al 2021. La provincia maggiormente interessata è stata quella di Perugia con la cifra record di 3.180 allacciamenti, pari all’attivazione di circa 9 impianti fotovoltaici al giorno per 365 giorni.

Per accompagnare il processo di connessione di un numero elevatissimo di richieste in Umbria e in tutta Italia, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica) ha potenziato i propri canali di contatto tecnico ed operativo, incrementando il numero di risorse dedicate a tale attività e creando una task force impegnata a seguire tutto l’iter di connessione: dalla stesura del preventivo, al controllo della documentazione tecnica, fino alla connessione alla rete e l’attivazione dell’impianto. Per accelerare ulteriormente il processo, E-Distribuzione ha apportato alcune semplificazioni facendo leva su strumenti digitali come il tracking della pratica di connessione, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il preventivo “smart”. " Oggi, sul territorio regionale quasi 25mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori ed allo stesso tempo consumatori di energia elettrica – spiega Enrica Irene Sanguedolce, responsabile di E-Distribuzione per Toscana e Umbria – Essi stanno contribuendo attivamente alla transizione energetica e sostenibile del Paese. E- Distribuzione sta facendo la sua parte, rispondendo prontamente a questa sfida, attraverso il potenziamento della struttura tecnica ed operativa, e facendo ricorso a nuove tecnologie digitali e smart per soddisfare le richieste dei clienti".