Blasone, uso sportivo per 10 anni Il Comune e il bando per lo stadio

di Alessandro Orfei

Vincolo di destinazione d’uso per dieci anni per lo stadio comunale Enzo Blasone. Per il prossimo decennio, infatti, l’impianto dovrà rimanere ad "uso sportivo". A deciderlo è stata la giunta comunale, dopo che l’impianto è stato oggetto id lavori relativi alla riqualificazione degli spalti, lato est della gradinata, ammessi a cofinanziamento da parte della Regione Umbria. Il Comune di Foligno, infatti, aveva partecipato ad un bando del 2021 della Regione, che prevedeva l’assegnazione di finanziamenti da un minimo di 30mila ad un massimo di 100mila euro.

Nel progetto del Comune si prevedeva l’intervento di riqualificazione degli spalti lato est della gradinata, per un importo complessivo di 99mila euro. Gli interventi per il quale è stato erogato il finanziamento sono stati ultimati il 19 agosto dello scorso anno.

Ai fini dell’erogazione del finanziamento accordato dalla Regione, tra la documentazione da produrre alla Regione è prevista la deliberazione dell’esecutivo comunale che apponga un vincolo di destinazione d’uso sull’immobile, sulle aree e sulle attrezzature oggetto di contributo, per un periodo non inferiore a dieci anni, confermando le finalità per le quali sono stati ammessi a finanziamento. Sull’opera non esistevano, fino ad ora, vincoli di natura diversa.

Da qui è arrivata la proposta degli uffici, che la giunta comunale ha approvato nell’ultima riunione, quella del 2 maggio scorso. Nel progetto che ha interessato il Blasone, 63mila euro sono stati finanziati dalla Regione, 29.700 euro è stata invece la somma a carico del Comune di Foligno.

Nello specifico, il lavoro è consistito nell’asportazione del calcestruzzo ammalorato con il trattamento dei ferri e la riprofilatura del calcestruzzo asportato, la realizzazione delle pendenze adeguate per evitare il ristagno di acqua sui gradoni, l’impermeabilizzazione degli spalti mediante sistema con uso di membrana bicomponente con sigillatura dei giunti. Realizzata la finitura pedonale colorata resistente all’usura ed ai raggi ultravioletti. Eseguito anche il trattamento antiruggine e successiva pittura della ringhiera del ballatoio inferiore, nonché la sostituzione dei rubinetti delle docce dei locali spogliatoio ospiti, con rubinetti temporizzati per evitare sprechi di acqua potabile.