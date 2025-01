Bistocchi all’incontro organizzato dall’Isuc: "Non lasciate che l’indifferenza entri dentro di voi e conquisti spazi"

"Non lasciate che l’indifferenza entri dentro di voi e conquisti spazi. Celebrate la Giornata della Memoria tutto l’anno e nutritevi delle testimonianze dei pochi sopravvissuti della Shoah, ringraziandoli per il grande sforzo, non solo di memoria, che stanno facendo". Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che è intervenuta all’incontro organizzato dall’Isuc con i ragazzi degli istituti superiori di Perugia e con il testimone della Shoah Nando Tagliacozzo. "Facciamo tesoro delle parole di tutti coloro che hanno vissuto la follia nazifascista – ha detto Bistocchi – e ricordiamole sempre, anche quando non ci sarà più nessuno di loro a raccontarcele. Il lavoro di Nando Tagliacozzo oggi, come quello per esempio di Liliana Segre, sono fondamentali e ci spronano ogni giorno a ricordare e a non spegnere le luci della memoria".