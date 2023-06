Biodiversità e ambiente Nasce un’associazione che tutela il territorio

1Una grande rete di aziende che portano avanti un modello di gestione della fauna e del territorio equilibrato e sostenibile capace di dare valore alla

biodiversità, alle bellezze dei nostri paesaggi agrari in perfetta sintonia con la produzione agricola e la gestione silvo-pastorale del paese. Parliamo dell’associazione agrivenatoria biodiversitalia che riunisce le aziende agrivenatorie del Paese, anche

umbre, nata su iniziativa di Coldiretti e Comitato Nazionale Caccia e Natura (Cncn). L’organismo è stato presentato ieri dal presidente Niccolò Sacchetti, dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dall’assessore regionale all’agricoltura Roberto Morroni e Guido Vivarelli Colonna, referente AB Umbria. "Negli ultimi anni migliaia di ettari di terreni fertili sono stati abbandonati in molti casi proprio a causa della proliferazione della fauna selvatica che danneggia le coltivazioni e la redditività degli agricoltori, terreni che oggi oltre a non essere più produttivi sono esposti all’erosione e al dissesto idrogeologico - dice Albano Agabiti. Con questa associazione vogliamo sostenere un’idea di campagna attrezzata che guarda al futuro, in grado di offrire servizi alle persone, attraverso la gestione dei beni comuni". "La grande biodiversità che caratterizza il nostro territorio - aggiunge Tesei - è un valore portante dell’Umbria. Così come lo è la sostenibilità che proprio in Umbria trova la sua culla naturale".