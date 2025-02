Bilancio, l’ok del Consiglio. Novità per i trasporti

Dal 2025 autobus gratuiti per gli over 75 e trasporto gratuito per chi deve sottoporsi a visite mediche. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Ok, sempre a maggioranza, anche al documento unico di programmazione 2025-2027. A proposito del bilancio sono stati approvati tre gli emendamenti presentati dal gruppo consiliare "Insieme per Spoleto". Il primo propone di "destinare 56mila euro per stipulare una convenzione fra il Comune di Spoleto e Bus Italia al fine di garantire agli ultra 75enni residenti a Spoleto un servizio di trasporto gratuito sulle linee cittadine urbane ed extraurbane in aggiunta a quanto già previsto dalla Regione". Il secondo riguarda la destinazione di "30mila euro degli utili delle Farmacia Comunali per il trasporto gratuito delle persone che necessitano di spostarsi per effettuare visite sanitarie", mentre il terzo propone di destinare 20mila euro per il servizio serale della Polizia Locale (18-24 o 19-01). Tra i principali interventi del 2025 ci sono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale per oltre 4 milioni. Nello specifico, in virtù del primo contratto attuativo dell’accordo quadro strade, sono previsti i lavori nelle strade comunali Ancaiano-Salari, all’interno dell’abitato di Valle San Martino, alla curva delle Mattonelle e in via Sandro Petrini. Sempre nell’anno in corso sono programmati gli interventi in via dei Filosofi (da via dei Mestieri a largo dei Tigli), via del Tessinello, largo dei Tigli, via Flaminia (da rotatoria svincolo nord a rotatoria via Nursina e via Trento e Trieste), via delle Lettere, lungo la strada di Protte e nella strada interna all’abitato di Silvignano. Nel 2025, secondo il piano triennale delle opere pubbliche, verranno avviate le procedure per la valorizzazione del Ponte Sanguinario (2,5 milioni di euro), la realizzazione di una bretella di collegamento con rotatorie nella zona industriale di santo Chiodo (2,5 milioni), i lavori di recupero e valorizzazione del Fortilizio dei Mulini (un milione), il rifacimento del campo sportivo Flaminio 650mila euro), la riqualificazione della pista di atletica (1,7 milioni).