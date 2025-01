Bilancio di previsione : "Non dà nulla alla città, ignorati giovani e crescita"

Un bilancio di previsione fallimentare, che non aiuterà la necessaria crescita economica di Orvieto, che non affronta le emergenza della città e che aumenta la pressione fiscale con la tassa sui rifiuti che salirà ancora del 10%. E’ un giudizio completamente negativo quello che la lista Proposta civica di Roberta Palazzetti esprime nei confronti del bilancio comunale triennale, che è stato approvato dal centrodestra. "Questo piano – dice Palazzetti – si limita a mantenere invariati i servizi primari, come quelli scolastici, i trasporti e i servizi sociali, confermando scelte politiche passate, anche quando si sono già dimostrate fallimentari. È un piano triennale che non apporta alcun miglioramento né per il presente né, tantomeno, per il futuro della città. Per i giovani sono previsti zero investimenti".

Niente anche per lo sviluppo economico. "Manca il sostegno alle imprese, la ricerca, l’innovazione, l’industria e l’artigianato-aggiunge Palazzetti –, niente per il settore agricolo e solo 100 mila euro per il turismo. Questa è senza dubbio la grande scommessa da vincere se vogliamo invertire il trend decrescente della città. Tuttavia, nel documento approvato, tutta la crescita economica si basa su due soli interventi infrastrutturali: la Complanare e un nuovo piano di connessione alla fibra ottica. Sebbene questi interventi siano importanti, sono decisamente insufficienti. La strada complanare richiederà anni per essere completata, mentre il piano per la fibra ottica è inadeguato, prevedendo in un paio d’anni di offrire connessioni veloci a sole tremila utenze su circa 10mila. Abbiamo quindi suggerito all’assessore Pizzo di rivedere il piano con Fibercop, l’azienda coinvolta. Crediamo siano necessari interventi molto più incisivi per rendere Orvieto competitiva per le aziende e attrattiva per nuove imprese".

Proposta civica sottolinea anche che non ci sono interventi progetti di residenzialità agevolata. "Si parla della valorizzazione della chiesa di San Francesco e della parcellizzazione della caserma Piave, ma non vi è alcun progetto né fondi per la progettazione inseriti nel bilancio. Eppure è impossibile accedere a bandi e finanziamenti pubblici senza progetti pronti. Ricordiamo, inoltre, che i progetti precedentemente inseriti per interventi antisismici sugli edifici scolastici sono stati tutti bocciati, cioè non finanziati, e quindi esclusi dal piano".

Cla.Lat.