’Bike and run festival’, turismo e ambiente a braccetto

BASTIA UMBRA – È stata lanciata, in occasione del passaggio del Giro d’Italia in Umbria, la seconda edizione del "Bike and Run Festival", in programma a Umbriafiere, promossa da Epta Confcommercio Umbria: punta a diventare un punto fermo nel calendario di tutti gli appassionati di ciclismo e corsa del centro Italia.

Come indicato dal sottotitolo "Expo, Turismo, Sostenibilità", il Bike and Run Festival continuerà a offrire una vasta gamma di iniziative volte a promuovere il cicloturismo e la sostenibilità ambientale. Oltre agli espositori di biciclette e attrezzature sportive per i runner, ci saranno spazi dedicati all’approfondimento, iniziative per la sostenibilità ambientale, ma anche esibizioni speciali e gare ad hoc di ciclismo e corsa. "Il Bike and Run Festival non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un’opportunità per promuovere la cultura del movimento e dello stile di vita attivo – sottolinea Aldo Amoni, presidente di Epta -. Con il suo focus su turismo e sostenibilità, l’evento offre uno spazio unico per riflettere su questioni cruciali e attuali, senza dimenticare i grandi marchi e le aziende dei segmenti ciclismo e corsa che esporranno anteprime e nuovi prodotti all’avanguardia. I visitatori potranno acquistare in loco e partecipare ad eventi esclusivi pensati per appassionati di tutte le età". Bike and Run Festival 2024 si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre 2024. Con gli organizzatori che sono convinti che l’edizione di quest’anno promette di superare ogni aspettativa, offrendo un’esperienza unica che unisce sport, cultura e impegno verso un futuro più sostenibile. Con l’area di Umbria Fiere come scenario.