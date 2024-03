"Biciclette a Gualdo Tadino". C’è la mostra fotografica

GUALDO TADINO - Una bella mostra fotografica è stata aperta in corso Italia, 19. Si intitola "Biciclette a Gualdo Tadino 2009-2023". L’ha organizzata il Gruppo fotografico del presidente Pietro Graziosi in collaborazione col Comune. Vi sono esposte immagini di momenti significativi vissuti nel territorio, come i passaggi e l’arrivo del Giro d’Italia e della Tirreno-Adriatico, la partenza del GiroE d’Italia, del Gs Avis, della Rokketta legend, del Gran fondo S. Pellegrino. Le foto sono di Daniele Amoni, Stefania Brunetti, Enzo Anastasi, Franco Chiucchi, Marcello Franceschini, Pietro Graziosi, Antonio Menichetti, Paolo Mariani, Vittorio Monacelli, Sofia Raggi, Maria Passacantilli, Christian Severini, Mario Vantaggi. La mostra, aperta sino a domenica 10 marzo, è un evento collaterale con l’arrivo di domani pomeriggio della terza tappa della Tirreno-Adriatico in viale Mancini. Intanto, stasera, alle 21, al teatro Talia, si parla del ciclismo a Gualdo, con vari interventi, tra cui quelli del sindaco Massimiliano Presciutti, dei presidenti umbri del Coni, Domenico Ignozza, Massimo Alunni della Fci, Luca Ginetto del Panathlon, Carlo Catanossi del comitato del settecentenario del B. Angelo, con Antonello Brughini moderatore. AC