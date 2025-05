Bicicletta modificata

FOLIGNO Una multa da più di 6mila euro e il fermo amministrativo del mezzo. Questo quello in cui è incappato un cittadino, fermato dalla a bordo di una bicicletta elettrica modificata, con il gas sul manubrio e quindi trasformata in motorino. A fermarlo gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Simonetta Daidone. Il fatto è che le bici elettriche, per circolare, devono avere esclusivamente la pedalata assistita con quest’ultima che si disattiva quando il conducente smette di pedalare, così come il motore si ‘spegne’ una volta raggiunti i 25 km/h. Quella sequestrata aveva il gas sul manubrio ma raggiungeva i 50 chilometri orari. Il mezzo fermato, dunque, era diverso da quello previsto dal Codice della strada, che specifica tutti gli accorgimenti necessari quando non si è in presenza di una bici con pedalata assistita ma con veri motorini. In questo caso sarebbero stati necessari targa, casco, assicurazione, patente o patentino. Nel caso della bicicletta sequestrata, gli agenti della polizia locale hanno ricostruito la sua provenienza. Si tratta di un modello acquistabile su internet, che già esce dalla fabbrica con caratteristiche irregolari per circolare in Italia. C’è però anche chi acquista bici a pedalata assistita per poi modificarle successivamente, non rendendole più idonee alla pubblica circolazione.