Biblioteca ’Carducci’ aperta pure di domenica

CITTÀ DI CASTELLO – Il mese di novembre porta con sé la riapertura della Biblioteca Carducci tutte le domeniche pomeriggio. Fino ad aprile è stato messo a punto un programma ricco di proposte di intrattenimento culturale. Attualmente è in corso una rassegna di quattro proiezioni cinematografiche che sta riscuotendo un buon successo. "La domenica alla biblioteca" è un progetto che permette di rendere fruibili al pubblico le bellissime sale di Palazzo Vitelli a San Giacomo: "Un piacevole momento che i tifernati di tutte le età amano regalarsi nella stagione invernale in un giorno tradizionalmente libero da impegni per molti". Fino ad aprile gli utenti della biblioteca potranno ritagliarsi tempo per leggere o documentarsi, ma anche per partecipare alle diverse proposte di intrattenimento culturale che le sale della dimora rinascimentale nel cuore della città offrono abitualmente al pubblico di adulti, ragazzi e bambini, nel segno della qualità. "Con la stagione autunnale l’offerta culturale aumenta per dare la possibilità a tutti di vivere gli spazi della Biblioteca Carducci anche nel fine settimana, guardando in particolare alle famiglie _ sottolinea l’assessore alla cultura Michela Botteghi _ che possono ritrovarsi nelle nostre sale e condividere interessi diversi, approfittando di una ricca programmazione di iniziative che comprenderà anche laboratori a tema". Nelle domeniche di novembre è possibile partecipare alla rassegna cinematografica iniziata il 3 (alle ore 16.30 nella sala Rossi Monti), un ciclo di appuntamenti a ingresso gratuito che offrirà opportunità di riflessione e approfondimento su temi di attualità e vicende umane, con riferimenti culturali interessanti e ricercati. Domenica 17 novembre sarà proiettato il film "La donna che canta" di Denis Villeneuve .