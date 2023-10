“Biancaneve“ apre la stagione di teatro per ragazzi. Divertimento e fantasia con le fiabe del Tieffeu

Divertimento, colori e fantasia in palcoscenico per una delle rassegne più amate e seguite dai piccoli spettatori e dalle loro famiglie. Si inaugura oggi al Teatro di Figura Perugia la decima stagione di Teatro per ragazzi organizzata da Tieffeu di Mario e Ada Mirabassi, con un cartellone di 21 spettacoli rivolti ai bambini, articolato in due parti: la prima propone 9 spettacoli domenicali da oggi al 10 dicembre, la seconda parte avrà 12 proposte dal 7 gennaio al 7 aprile. Come sempre gli spettacoli sono allestiti prevalentemente con burattini, marionette, pupazzi e attori e rappresentati dalle più note compagnie di teatro di figura e per ragazzi della scena nazionale. Quasi tutti sono tratti dalle fiabe classiche, spesso rivisitate e con l’uso di nuovi linguaggi, adatti a coinvolgere anche i più piccoli spettatori.

il Tieffeu (che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di figura) mette in scena due sue produzioni: oggi alle 17.30 si parte con la novità, “Biancaneve” ispirata dalla fiaba dei fratelli Grimm in uno spettacolo di teatro di figura da tavolo di e con Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi che ha curato scenografia e figure, con la consulenza ai Pop up di Rossana Tabacchini. Grandi libri fanno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo dove tutti i personaggi della fiaba rivelano la contrapposizione tra i vizi e le virtù. Poi il 29 ottobre torna il cavallo di battaglia “Pi…Pi…Pinocchio”, riproposto dopo tanti anni di repliche in tutta Italia. L’ingresso del Teatro di Figura è in via del Castellano ( traversa di Corso Cavour) oppure da via del Cortone con parcheggio in viale san Domenico- via Ripa di Meana, Biglietto a 7 euro, prenotazioni allo 075 5725845, biglietteria aperta dalle 16.30. S.C.