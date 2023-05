“Bestiario“, il libro di Davide Toffolo fa spettacolo

“Foligno On Stage” prosegue questa sera alle 21 all’Auditorium San Domenico con la presentazione-spettacolo di “Bestiario”, l’ultimo libro di Davide Toffolo (nella foto). Toffolo non è solo uno dei più importanti fumettisti italiani, ma anche una rockstar, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Pubblicato da Feltrinelli Comics, come i suoi predenti libri, anche questo volume è diventato spettacolo con una serie di appuntamenti dal vivo, tra cui, appunto, l’Auditorium folignate. Con la curiosità, l’arguzia e il “senso del meraviglioso” di un esploratore ottocentesco, insieme all’ironia pungente e beffarda di una rockstar indie, Davide Toffolo realizza il suo bestiario, una galleria di magnifici disegni accompagnati da testi autografi, che hanno per protagonisti animali da cortile come gatti, cani, galline ed esotici, tra scimmie, leoni, iene. come in una moderna favola, dalle abitudini a volte molto umane.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Riverock. Biglietti su www.ticketitalia.com