Bernardo Bucci e il gol all’Inter Under 18: giornata indimenticabile

Una giornata di quelle che difficilmente Bernardo Bucci dimenticherà. D’accordo, i suoi compagni parlano di un ragazzo che non si monta la testa, sempre sul pezzo, niente fronzoli e tutta sostanza, dentro e fuori dal campo. Segnare un gol all’Inter, però, non è una cosa che capita tutti i giorni. L’esterno sinistro classe 2006 del Trestina si è tolto lo sfizio di firmare la rete del 2-2 contro l’Inter Under 18 nell’ultima amichevole disputata dalla Rappresentativa di serie D prima delle convocazioni definitive per il Torneo di Viareggio che prenderà il via il prossimo 12 febbraio. Ciliegina sulla torta di un momento magico per l’esterno mancino, unico umbro convocato dal Commissario Tecnico Giuliano Giannichedda, nonché unico giocatore del girone E chiamato in Rappresentativa in vista della rassegna giovanile più prestigiosa a livello internazionale. Gol al 90’ a chiudere una bella azione da sinistra, con stacco in anticipo sul secondo palo. Un grande motivo di orgoglio per il tecnico Davide Ciampelli, bravo a farlo crescere e a dargli fiducia, e per tutta la società del Trestina che si coccola il buon Bernardo. Non c’è neanche il tempo però di festeggiare un gol di prestigio come questo, perché domenica c’è la trasferta di Ghivizzano e Ciampelli, nel suo alternare bastone e carota, non vuole distrazioni. In bocca al lupo Bernardo, che sia solo il primo gol importante di una lunga serie...

Nicola Agostini