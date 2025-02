Benedizioni di coppia e visite underground

PERUGIA - Anche quest’anno Perugia avrà la sua festa: la chiesa dedicata ai Santi Stefano e Valentino, in via dei Priori, apre le sue porte per accogliere gli innamorati di ogni età. L’iniziativa, alla sua terza edizione, è promossa dall’Associazione Priori in collaborazione con la Pastorale familiare, Città Famiglia e AICS. Il programma: visita alla chiesa dalle 18 alle 19.30, in compagnia di un’esperta. Le coppie in love potranno ricevere la benedizione e trovare delle piccole sorprese, tra cui un concerto. I coniugi Convito, responsabili della Pastorale della famiglia, spiegano che "la festa di San Valentino è una tradizione antica, ma a Perugia è appena alla terza edizione. I perugini sono affezionati a questa chiesa e desiderano trovarla aperta, per i turisti invece è stata una piacevole sorpresa, essere invitati a sostare e prendersi un po’ di tempo per la coppia". Maria Antonietta Taticchi presidente dell’Associazione Priori: "Siamo felici di poter ormai considerare la festa di San Valentino un appuntamento ricorrente e di poter dare alle coppie un luogo speciale nel cuore della città dove scambiarsi una promessa d’amore".

Tra le altre iniziative, anche Isola San Lorenzo organizza una visita guidata all’area archeologica di Perugia Sotterranea arricchita dalla degustazione di calici di vino: un viaggio nel tempo e nella storia, arricchito dal racconto dell’amore. Le visite guidate si tengono oggi dalle 18.30, alle 19 e alle 19.30 al costo di 35 euro a coppia e 20 euro singolo. Con biglietti su www.isolasanlorenzo.it, informazioni via Whatsapp al 370.1581907. Nel corso della visita, si potrà scoprire come il linguaggio universale dei sentimenti sia cambiato nel corso del tempo, con le numerose testimonianze della cultura etrusca e romana.