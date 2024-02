"Benedizione dei caschi". Al via i preparativi

GUALDO TADINO - Il Comitato Motodolmen di Casacastalda ha iniziato i preparativi per l’appuntamento della "benedizione dei caschi", che darà il via alla stagione motociclistica di moltissimi appassionati centauri. Per quest’anno si prefigura un’edizione speciale, perché sono trascorsi venti anni dalla realizzazione del monumento dedicato a tutti i motociclisti del mondo, il "Dolmen". E’ stato già deciso che la manifestazione 2024 si svolgerà in tre giorni, il 5, 6 e 7 aprile prossimi. Il comitato Motodolmen, di cui una grande e storica "anima" è l’ex sindaco di Valfabbrica, Oriano Anastasi, vede impegnati in maniera sinergica la pro loco di Casacastalda, il motoclub dei Vigili del Fuoco di Perugia, l’associazione Motoincontro Fabio Celaia ed altri 22 motoclub e associazioni motociclistiche. Il programma dei tre giorni, in corso di definizione, culminerà domenica 7 aprile con la consegna del premio Dolmen 2024: per quest’anno l’apposita commissione ha già deciso che andrà a Riccardo Cucchi, giornalista Rai, voce storica di "tutto il calcio minuto per minuto".

A.C.