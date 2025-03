Ben 84mila infrazioni in un anno. E circa 21mila sono divieti di sosta

Ottantaquattromila violazioni al codice della strada accertate dalla polizia municipale nel 2024, comprensive di quelle rilevate tramite varchi Ztl/Ap, photored, autovelox e ausiliari. E’ quanto emerge dal report della direzione polizia locale, che distingue anche le tipologie d’infrazione. Ecco quindi che le soste irregolari, comprese quelle d’intralcio, hanno comportato circa 21mila contravvenzioni, rappresentando di fatto la tipologia d’infrazione più comune tra quelle “tradizionali“, seconda sola alla circolazione abusiva in zona a traffico limitato e area pedonale, con 26.453 violazioni accertate, e agli eccessi di velocità sanzionati grazie agli autovelox in ben 26.185 casi.

Nel dettaglio delle violazioni accertate dalla polizia locale nel 2025, 580 revisioni scadute, 180 mancati utilizzi delle cinture di sicurezza, 175 casi di mancata assicurazione. I passaggi col semaforo rosso accertati dai sistemi Photo-red sono stati 1.249. Capitolo a parte , le infrazioni per le quali c’è maggiore attenzione sul versante della sicurezza stradale: 113 le contravvenzioni per utilizzo del cellulare alla guida; 40 quelle per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di droghe; 21 per guida senza patente.

Per quanto riguarda il “contenzioso“ amministrativo e e legale generato dalle contestazioni al codice della strada, i ricorsi al prefetto sono stati 890, quelli al giudice di pace 964, 87 le citazioni a giudizio e 45 le opposizioni alle ordinanze del prefetto. I fermi amministrativi dei veicolo sono stati 36 e 190 i sequestri. Ben 720 gli incidenti stradali rilevati, di cui 4 mortali, 7 con prognosi riservate, 370 con feriti.