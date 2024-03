“Behind the light“ . Al Secci la danza di Cristiana Morganti

Stasera e domani, alle 20.45 irrompe al Teatro Secci, nell’ambito della stagione 23/24, la danza di “Behind the light“ (nella foto), nuovo assolo di Cristiana Morganti, artista italiana di base a Wuppertal, storica danzatrice e interprete di Pina Bausch: è uno spettacolo fortemente autobiografico, che racconta di una crisi familiare, professionale e intima, una sequela di eventi con il tipico “effetto domino”, in cui una disgrazia pare chiamarne un’altra, in cui sembra venga meno ogni singolo punto di riferimento, ogni certezza. Uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato, tra disperazione ed ironia. Scorre un montaggio di quadri, che vede la protagonista recitare, danzare, cantare su una scena bianca e sospesa in cui irrompono, per dialogare con l’interprete, gli originali e raffinati video di Connie Prantera: accompagnati da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam, alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano momenti di danza e di parola mentre numerose piccole storie conducono a un finale che è un ritorno all’interiorità.