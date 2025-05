Battaglia del Trasimeno. Presentato il videogioco

“La battaglia del Trasimeno“ adesso è anche un videogioco. Si è tenuto al Teatro Caporali di Panicale l’evento finale del percorso formativo, creativo e partecipato nel territorio del Lago Trasimeno. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del bando Educare Insieme, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, in collaborazione con La Compagnia del Sole, La Carezza scs e l’Istituto comprensivo Panicale - Piegaro - Paciano. Per l’occasione è stato presentato il videogioco realizzato dai partecipanti (www.labattagliadeltrasimeno.it) ed è stato proiettato un video inedito di backstage che documenta l’intero percorso, dalla fase ideativa fino alla realizzazione finale. All’appuntamento conclusivo sono intervenuti con i propri saluti istituzionali l’assessore regionale all’istruzione Fabio Barcaioli, il vicesindaco del Comune di Panicale, Anna Buso, oltre che Gianluca Liberali e Lucia Fiumi di Aucma. A partire dal celebre episodio del 217 a.C. - la battaglia tra Annibale e le legioni romane - i partecipanti hanno costruito un racconto collettivo, trasformato in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Il percorso si è articolato in nove macro-azioni laboratoriali, che hanno abbracciato diverse aree: concept art, scrittura narrativa, sviluppo software, animazione e ambientazione. Un contributo determinante è stato offerto dall’associazione Occhisulmondo, responsabile dello sviluppo tecnico e grafico del videogioco. Il prodotto finale è un videogioco accessibile, curato nei dettagli e ricco di riferimenti storici, capace di coniugare contenuti culturali e intrattenimento, offrendo ai partecipanti un’esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente. Oltre alla sua valenza educativa, “La Battaglia del Trasimeno“ ha generato un impatto concreto sul territorio, creando nuove sinergie tra scuola, associazioni e istituzioni, rafforzando il senso di comunità e la consapevolezza culturale.