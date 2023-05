Bastia: Paola Carnevali Cavaliere della Repubblica

BASTIA UMBRA – Paola Carnevali, presidente per l’Umbria dell’associazione Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo (Angsa) sarà insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale bastiola. La consegna dell’onorificenza, concessa dal Presidente della Repubblica Italiana per tramite del prefetto Armando Gradone, è prevista per il 2 giugno nella Prefettura di Perugia.

"Esprimo le più vive felicitazioni alla concittadina Paola Carnevali Valentini per l’onorificenza ottenuta: sarà per me una grande emozione rappresentare l’istituzione e conseguentemente tutta la comunità bastiola", dice il sindaco Paola Lungarotti che interverrà alla manifestazione del 2 giugno. "Una onorificenza – aggiunge il sindaco – che rappresenta simbolicamente il grazie che le Istituzioni esprimono verso coloro che si distinguono nel campo sociale, culturale, scientifico. Paola Carnevali, una donna, una madre che ha saputo con forza e determinatezza sostenere, curare con affetto e dedizione tanti ragazzi e ragazze affetti da autismo. Presidente dell’Associazione Angsa Umbria, instancabile, indomita nel pensare agli altri, la sua esperienza di vita è diventata coesione e collante per la comunità tutta. Voglio solo ricordare un esempio tra tutti: l’esperienza meravigliosa, unica, che abbiamo avuto modo di vivere grazie al Premio dei Presidenti Italia - Germania, vinto per avere costruito un reale e vissuto progetto di inclusione tra i Comuni di Bastia Umbra ed Höchberg in sinergia con Il Giunco - La Casa di Jonathan e l’associazione Bastia Gemellaggi".