Bastia, la battaglia del T-Red. Sospese le sanzioni ai semafori: "Il sistema è da verificare"

E’ scontro politico sul T-Red all’incrocio tra via Atene, via delle Nazionali e via Höchberg. Con il Comune che annuncia la temporanea sospensione del sistema di funzionamento "smart". Chiedono trasparenza i consiglieri del gruppo Civica per Bastia, Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, attraverso un’interrogazione presentata al sindaco Erigo Pecci. "La sicurezza stradale - spiegano i due consiglieri di opposizione -, è fondamentale ma perché raggiungerla attraverso uno strumento, come il T-Red visto che, nel piano triennale delle opere pubbliche, è già stata inserita la realizzazione di una rotatoria per la maggiore sicurezza e scorrevolezza del traffico stradale su questo incrocio? Pretendiamo trasparenza nella gestione dell’impianto T-Red ricordando la pesante multa in caso di passaggio con il rosso e la sospensione della patente alla seconda infrazione nel biennio, anche in considerazione della sentenza della Cassazione che prevede che siano nulli i verbali elevati con tale impianto in mancanza di una specifica delibera di Giunta". "Tutto ha origina da scelte fatte dalla precedente Giunta Lungarotti – ribatte il Comune – L’impianto semaforico, ormai attivo da più di due anni, non ha subito alcuna modifica. Interviene sulle fasi del verde e del rosso per smaltire le code, con la fase del giallo fissa a 5 secondi. Tuttavia, ascoltiamo il comitato e l’allarme venutosi a creare fra gli automobilisti per le numerose sanzioni ricevute. E’ stata perciò disposta la temporanea sospensione del sistema di funzionamento ‘smart’ dell’impianto in favore di un sistema automatico con i tempi delle tre fasi sempre fissi e contestualmente viene temporaneamente disattivato il rilevamento delle infrazioni per procedere con le opportune verifiche del sistema automatico".