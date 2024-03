Bastia, il centrodestra sceglie il Lungarotti-bis

BASTIA UMBRA – Era attesa, è arrivata: la ricandidatura a sindaco di Paola Lungarotti, prima cittadina in carica, sarà sostenuta dal centrodestra. Davanti alla sede del municipio, il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Moio, la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena, il coordinatore regionale di Noi Moderati, Gianni Dionigi, Mauro Timi per la lista "Paola Lungarotti Sindaco", Michele Toniaccini per Civitas, Michele Ricciardi per Blu, Bella e Libera Umbria, hanno incontrato ufficialmente il sindaco Lungarotti confermando l’unità della coalizione nel sostegno alla ricandidatura. "Non vogliamo e non possiamo lasciare incompiuto il lavoro iniziato cinque anni fa – è stato detto – Un secondo mandato per aprire una nuova fase della vita cittadina, una nuova fase che proprio grazie alle esperienze che abbiamo maturato dovrà consolidare e ampliare quanto di buono è stato fatto".

"Continuerò con la coerenza, l’impegno e la dedizione verso la mia città che tanto amo, nel rispetto di tutte e di tutti e nel massimo coinvolgimento – le parole del sindaco Lungarotti – Ai candidati che mi sostengono chiedo unione, impegno e collaborazione, in modo da superare, tutti insieme, gli ostacoli e le difficoltà, e andare avanti. Alle concittadine e ai concittadini che avete a cuore la nostra città, chiedo a nome mio e di tutta la coalizione di sostenerci affinché possiamo realizzare il bene della nostra comunità, portare a termine gli obiettivi e affrontare nuove sfide. E soprattutto affinché si possa rendere Bastia Umbra sempre più bella, più vivibile e più attrattiva".