Bastia e le multe del T-Red. Stasera riunione sui ricorsi

BASTIA UMBRA – T-Red all’incrocio di via Hochberg, ancora mobilitazione dopo le polemiche e le prese di posizioni di questi giorni. Il comitato "Sì rotatoria – no Tred" ha chiesto un incontro urgente al Prefetto: tornerà a riunirsi questa sera al circolo ricreativo San Lorenzo dove sarà fatto il punto, a chi ha avuto multe – in un caso un cittadino ne ha ricevute otto -, su come ricorrere. Le rappresentati del comitato, dunque, hanno inviato una richiesta di incontro urgente via Pec al Prefetto. "E’ necessario che venga fatta chiarezza prima possibile – dice Paola Mela - per evitare ai tanti cittadini che si sono visti notificare i verbali, di generare delle ingiustizie tra chi ha pagato o intende pagare in misura ridotta e chi decide di fare ricorso per ottenere l’annullamento dei verbali, speriamo che il sindaco faccia in modo di accelerare i tempi e ottenere un punto fermo sulla legittimità dei verbali notificati". "L’incertezza è massima tra i cittadini sanzionati - aggiunge l’avvocato Katiuscia Malfetta - molti si rivolgono a noi per capire come comportarsi: pagare per non far lievitare l’importo o fare ricorso? Non credo serva molto tempo per verificare se esiste o no la delibera di giunta che individua il posizionamento dell’impianto, speriamo che il comune chiarisca presto, perché noi la delibera on line non l’abbiamo trovata e quindi in base ad alcune sentenze della Cassazione i verbali impugnati con i ricorsi potrebbero essere tutti annullati dal Giudice di Pace o dal Prefetto". Riguardo all’incontro odierno, chiunque intende fare ricorso dinanzi il Giudice di Pace ovvero al Prefetto dovrà consegnare copia delle multe ricevute, nonché copia del documento di identità.