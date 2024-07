"Bastia Arts Exhibition". Ecco i nomi dei premiati

BASTIA UMBRA - Si è svolto l’evento "Bastia Arts Exhibition" inserito nel programma "Bastia Estate a Colori" alla quale hanno partecipato 26 artisti che complessivamente hanno esposto 94 opere di pittura, scultura, fotografia, poesia e 2 novità assolute, bambole reborn e l’arte delle incisioni. Gli stessi 26 artisti hanno composto la giuria che ha valutato i lavori presentati al concorso "Gioventù in Arte", riservato ai ragazzi e ragazze fino a 14 anni che, su tema e tecnica liberi, hanno realizzato quadri su tele messe a disposizione, per l’occasione, dall’Azienda Decora di Bastia Umbra. I giovanissimi artisti hanno partecipato a un breafing in diretta Facebook, durante il quale hanno descritto le loro opere; nel pomeriggio, all’auditorium Sant’Angelo la premiazione alla presenza del sindaco Erigo Pecci, di Paolo Ansideri, Lorella Capezzali, Raniero Stangoni e Otello Natalini. Con questa classifica: 1° posto Viktoria Gomez; 2° Elena Masci; 3° Alessia Mariotti; 4° posto ex aequo Alice Bacchi, Elena Giunchi, Buteina Korchi, Emma Marracci, Lisa Masci; Mattia Casagrande, Celeste D’Amato, Diletta Filangeri, Letizia Filangeri, Linda Ridolfi, Aurora Sereni Lucarelli, Erika Mietel Tarpanelli, Michele Beligni che, con i suoi 9 anni, ha vinto la coppa per il concorrente più giovane. Le opere che hanno partecipato a Gioventù in Arte sono state donate per una iniziativa di beneficenza all’Associazione la Casa di Jonathan/Il Giunco che assiste giovani e anziani più deboli come evidenziato dalla Presidente Rosella Aristei nel suo intervento. La manifestazione è stata realizzata dall’Associazione Gruppo in Arte, con il presidente Marco Caccinelli che l’ha coordinata.