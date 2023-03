Basta truffe agli anziani "Reati in aumento"

Presentato a Palazzo Spada il progetto “Alt“ (Anziani liberi dalle truffe), finanziato don fondi destinati dal Ministero dell’Interno a Terni per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani e attivato grazie alla collaborazione tra Prefettura, Questura, servizi sociali del Comune con un bando che si è aggiudicato la coop Actl in partenariato con Ancescao e Radio Galileo.

L’obiettivo è fornire "formazione e informazione agli anziani, sia nelle loro case, tramite gli operatori dell’Actl, che nei centri sociali, con il coinvolgimento di Ancescao". Inizierà subito un ciclo d’incontri di un anno. Radio Galileo fornirà un’informazione costante sulle truffe e su come prevenirle. Inoltre è stato attivato un numero di supporto psicologico per gli anziani che hanno subito truffe: 338.6496839. Presenti, tra gli altri, il sindaco Leonardo Latini, i responsabili di polizia, carabinieri e finanza, i rappresentanti di Actl, Sandro Corsi, e Ancescao, Lorenzo Gianfelice.

"I dati sull’invecchiamento della popolazione – commenta il sindaco – ci dicono purtroppo che la nostra è una città particolarmente fragile per quel che riguarda le fasce di popolazione in età molto avanzata, con parecchi cittadini che hanno bisogni specifici, come quello di essere tutelati a fronte dei tentativi di truffa, reati particolarmente odiosi, purtroppo in aumento su tutto il territorio nazionale". "Occorre fare fronte comune per evitare che soggetti fragili possano cadere nelle mani di persone senza scrupoli - così l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti –. Occorre far sì che tutti sentano al proprio fianco in ogni momento le istituzioni dello Stato".