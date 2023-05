Basta bottigliette di plastica, alla ’Mastro Giorgio’ solo borracce

GUBBIO – Il chiostro di San Domenico ha un nuovo ospite: il distributore di acqua potabile installato e attivato nell’ambito del Progetto Green dalla scuola ’Mastro Giorgio – Nelli’ che occupa gli spazi del complesso. Si tratta di un erogatore che consente agli alunni, alle alunne e a tutto il personale scolastico di riempire la propria borraccia evitando per quanto più possibile l’uso delle bottiglie usa e getta. L’eliminazione della plastica monouso è infatti l’obiettivo principale del Progetto Green, come spiega la sua responsabile Francesca Giovannini: "Dobbiamo ridurre il più possibile il quantitativo di plastica monouso utilizzata all’interno del contesto scolastico, sensibilizzando circa l’importanza del riciclo". Ben sedici sono state le classi coinvolte. Il progetto si è articolato in più fasi: primo step sono state le lezioni frontali con docenti ed esperti, poi c’è stata la pratica. Gli alunni e le alunne sono usciti dalla scuola muniti di sacchi e di guanti e hanno così provveduto a raccogliere la spazzatura in aree limitrofe all’istituto scolastico.