"Basta autolasciate in mezzoalla strada"

GUALDO TADINO – L’amministrazione comunale intervenga per risolvere il problema dei "parcheggi selvaggi e dei pericoli per i cittadini" nella via Santo Marzio e nelle zone limitrofe. Lo chiedono i consiglieri comunali di minoranza: Alessia Raponi (Lega), Roberto Cambiotti (Siamo Gualdo - Fratelli d’Italia, nella foto) e Paolo Cappelletti (Cappelletti sindaco). Evidenziano che "soprattutto in alcune ore del giorno e in prossimità del restringimento della carreggiata, le auto continuano ad intralciare il traffico riducendo una strada a doppio senso di circolazione in una pericolosa corsia a senso unico". Considerato che ci sono vicine anche altre aree di parcheggio, affermano di non vedere "quali difficoltà logistiche e motorie dovrebbero ravvisare i residenti di tale palazzo se parcheggiassero a 50 metri dalla loro abitazione, lasciando libera la strada per renderla sicura e scorrevole".