"Base Camp Festival" Cultura, sport, ambiente Il Parco si rigenera

Venerdì e sabato arriva al Parco Sant’Angelo il ‘Base Camp Festival’ una rassegna con tutte le associazioni del progetto ‘C.A.S.A. Cultura, Arte, Sport, Ambiente – per l’inclusione sociale’. Un’ occasione anche per festeggiare il rinnovo della Convezione tra il Comune e l’associazione ‘Ya Basta! Perugia’, atto che permette così di proseguire un percorso che ha restituito il parco alla sua comunità, sottraendolo al degrado, con eventi, laboratori, la riscoperta del verde in città attraverso la tematica della rigenerazione urbana dal basso.