Barbetti, partita aperta. Sì al bando regionale per riqualificare lo stadio

Torna in auge la questione stadio, questa volta per la possibilità di una soluzione che metta d’accordo tutte le parti interessate. È stata infatti imboccata la strada per risolvere, almeno si spera, le problematiche di natura strutturale del polisportivo "Pietro Barbetti", da qualche anno a questa parte al centro di incontri e confronti tra l’Amministrazione Comunale e la società sportiva rossoblù guidata dal presidente Sauro Notari, che si è sempre generosamente impegnata a garantire comunque la piena efficienza dell’impianto. Da ricordare che la struttura sportiva è stata inaugurata nel 1978 e che lo scorrere degli anni ed il costante aggiornamento delle normative oltre che delle tecnologie hanno determinato più di una situazione di disagio. Per far fronte a tutto questo, si guarda ora con fiducia ad un recente bando della Regione dell’Umbria che prevede contributi per ristrutturare e riqualificare le strutture sportive esistenti nei vari territori.

La Giunta Comunale infatti, nella seduta dello scorso dieci novembre, ha adottato la deliberazione n, 229 di pari data avente per oggetto: "PR FSR 2021-2027 - priorità 2 - azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1. bando per il supporto ad interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici esistenti; riqualificazione energetica, tramite installazione di moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, dello stadio comunale Pietro Barbetti". Il relativo progetto di fattibilità tecnica è stato redatto dalla Soc. Coop. Cooprogetti, prevede investimenti e quindi una spesa complessiva di un milione di euro. In caso "di ammissione a finanziamento –si legge nella delibera - la spesa relativa" sarà "finanziata per 820mila euro con fondi regionali PR FESR 2021-2027 e per 180mila euro con risorse dell’amministrazione da prevedere a bilancio 2024-2026". Un investimento che, se concretizzato, lancia un segnale di supporto nei confronti dello sport eugubino, che negli ultimi anni, grazie anche ai risultati raggiunti dalle società sportive del territorio, dimostra ottimi segnali di crescita e vuole mantenere il trend.