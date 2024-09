Il bar volante, abbiamo provato lo Sky Moon. Ecco come si fa l’aperitivo a 50 metri dal suolo

Perugia, 7 settembre 2024 – “Si vede Perugia come non l’avete mai vista, è un’esperienza nuova, essere al Barton Park è comunque già un’emozione”. Giancarlo Sivieri, proprietario dello Sky Moon, il bar volante con vista panoramica sulla città, approdato al Barton fino al 22, ci ha convinti. E così abbiamo deciso di provarlo per voi.

“Benvenuti a bordo”, recita una voce accattivante e metallica. Intanto i led viola e arancio lampeggiano illuminando la navicella ultratecnologica che ospita il bar. “Signori inizia il conto alla rovescia per l’aperitivo più inedito che abbiate mai consumato”, avverte Giancarlo mentre sovrintende con molta professionalità le operazioni di “imbarco“. Ci sediamo e prima di iniziare il decollo veniamo assicurati con delle cinture speciali alle poltrone dell’impianto (in tutto ci sono 22 posti). Con noi due barman pronti a servirci drink e stuzzichini confezionati in diretta. Scoccano le 20, si comincia a salire. Arriveremo a 50 metri dal suolo. Vediamo le luci della città con la gambe che penzolano nel vuoto. Il locale, tramite la gru della Saetta, resta sospeso in aria e lassù tra le nuvole assaporiamo il nostro aperitivo con una vista da urlo.

La piattaforma pesa 11 tonnellate, è lunga 12 metri, ospita 7 frigo bar, 3 forni, piastre a induzione, gelateria, macchina del caffè e anche una per il ghiaccio, 6 monitor, un impianto satellitare e la rete wifi. Per provare l’attrazione bisogna essere alti almeno 1 metro e 20 centimetri e aver compiuto 8 anni. Ma quanto costa sorseggiare Spritz e Bellini tra le stelle? Trenta euro per gli adulti e 15 per i ragazzi da 8 a 12 anni. Si parte ogni ora con il primo turno che scatta alle 16. “Brividi assicurati”, dice Jessica salita sullo Sky Moon con gli zii Ennio e Antonella, felici di volare con la nipote.

Silvia Angelici