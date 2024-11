Bando per i servizi del Loggiato Gildoni

CITTÀ DI CASTELLO – Vuoi gestire i bagni pubblici in centro storico? C’è il "bando". L’amministrazione comunale ha emesso un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento - dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2028- della gestione dei bagni pubblici nel piano interrato del loggiato Gildoni a Palazzo Bufalini. Le candidature via Pec alla procedura ad evidenza pubblica che l’ente intende attivare per l’assegnazione saranno possibili fino alle ore 12 di sabato 30 novembre. Chi può partecipare? "Operatori economici, cooperative sociali, consorzi di cooperative inscritte al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per almeno una delle attività oggetto dell’affidamento: servizi di pulizia e servizi di presidio e custodia. Tutti i candidati dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, essere in grado di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ed essere in regola con gli obblighi contributivi", si legge nell’avviso. Le attività da mettere a gara, alle quali sarà obbligato il concessionario del servizio, comprendono l’apertura e la chiusura dei bagni per 365 giorni all’anno secondo i seguenti orari: ore 8 – 21 dal primo giugno al 30 settembre, ore 8 -19 dal primo ottobre al 31 dicembre; la pulizia quotidiana, con due passaggi al giorno, uno entro l’orario di apertura e il secondo entro le ore 15; la fornitura di materiali da consumo quali carta igienica, sapone per erogatori e salviette asciugamani monouso, oltre a prodotti per la detersione. Il totale è di 48 mila euro per l’intera durata del servizio. Fino alla fine dell’anno i bagni saranno gestiti da Sogeco, alla quale l’amministrazione comunale si è rivolta nell’ambito del contratto di servizio per riaprire a partire dal primo luglio scorso i locali.