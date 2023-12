Bandiera, che successo. Premiati Matteo Passeri e la Protezione Civile

In una affollata sala trecentesca, alla presenza di tante autorità a conferma di un evento sempre più prestigioso, si è svolta ieri la consegna del Premio Bandiera, istituito nel 1986 dal Gruppo Sbandieratori di Gubbio e dal comune, destinato a quanti condividono la vicenda storico-culturale eugubina che ha nei vessilli straordinari testimone ed ambasciatori. In sala, con autorità religiose, civili e militari, c’erano gli on.li Roscani, Verini, Francesca Peppucci,il consigliere provinciale Zaccagni, l’assessore regionale Melasecche, i sindaci di Pesaro e di Gualdo Tadino Ricci e Presciutti. L’edizione 2023 è stata attribuita all’assistente arbitrale internazionale Matteo Passeri ed alla Protezione Civile. La cerimonia, coordinata da Giacomo Marinelli Andreoli e Paola Salciarini, è stata introdotta dalla premiazione, sulle base delle manifestazioni effettuate, di alcuni sbandieratori. Nei 54 anni di vita, il gruppo ha messo insieme 2342 esibizioni sotto il cielo di tutti e cinque continenti, portando avanti il ruolo di ambasciatori della cultura e del turismo italiano nel mondo. Il clou della serata è stato introdotto dai saluti del Sindaco Stirati e del Presidente del Gruppo Sbandieratori Matteo Menichetti che hanno sottolineato l’importanza del premio, la gratitudine nei confronti degli sbandieratori (definiti da Menichetti una scuola di vita) e della Protezione Civile. Passeri è stato "presentato" dall’ex arbitro Massimo Leni, mentre il riconoscimento, un’artistica ceramica di Lucia Angeloni, gli è stato consegnato da Stirati e Menichetti. Nel ringraziare, commosso, Passeri, protagonista di una splendida carriera ancora in pieno svolgimento, ha voluto ricordare suo padre Elvio ("ogni partita è una dedica per lui"), anche lui assistente ai massimi livelli. La Protezione civile è stata "introdotta" dal Sindaco Stirati ed il premio ritirato dal direttore regionale l’Ing. Stefano Nodessi Proietti presenti la dr.ssa Tibaldi e l’assessore regionale Melasecche. Avrebbe dovuto esserci il Ministro Musumeci, impossibilitato ad intervenire per una grave vicenda familiare. Ha affidato gratitudine e saluti ad un video messaggio assicurando che "presto verrà a visitare Gubbio, città simbolo della storia francescana". Una lettera di ringraziamento ed orgoglio per il riconoscimento è stata inviata anche dall’ing. Fabrizio Curcio, capo dipartimento della protezione civile. Alla fine un applauso è stato tribunato al Presidente Onorario sbandieratori Giuseppe Sebastiani.