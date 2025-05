"Banda ultra larga per pochi"

ORVIETO Banda ultra larga solo a disposizione di poche utenze. Dalla comunicazione ufficiale diramata da Fibercop emerge che entro il 2026 solo circa 3.250 utenze di Orvieto su almeno 11.000 potenziali saranno raggiunte da connessioni Fiber to the home, cifra che appare sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale in comuni di pari dimensioni. I consiglieri comunali Roberta Palazzetti, Stefano Biagioli, Mauro Caiello, Cristina Croce, Daniele Di Loreto e Mauro Caiello hanno presentato un’interrogazione formale al sindaco del Comune per ottenere chiarimenti sulla situazione della copertura della banda ultra larga, con riferimento ai ritardi, alle disuguaglianze territoriali e alla trasparenza nella pianificazione. A preoccupare è anche il fatto che molti numeri civici, in particolare in frazioni e aree rurali, non risultano inclusi nella pianificazione ufficiale e, in alcuni casi, nemmeno censiti nei documenti di riferimento. Tra le zone più colpite si segnalano Canale Nuovo, Sugano, La Svolta e Morrano, che non risultano nemmeno raggiunte da connessioni fibra mista rame. I consiglieri segnalano inoltre come altri Comuni stiano avanzando in maniera più efficace. È il caso di Todi, che con circa 15.000 abitanti ha già raggiunto 1.254 utenze FTTH e ne prevede altre 5.000 a breve. Orvieto, con 19.000 abitanti, si attesta invece su 1,7 utenze ogni 10 residenti. Ancora più significativa la situazione nei comuni limitrofi di Porano, Allerona e Castel Giorgio, dove la copertura risulta pressoché completa. Alla luce di questi dati, i firmatari dell’interrogazione chiedono al sindaco e alla Giunta di chiarire: "Quali iniziative siano previste per sollecitare Fibercop a rispettare gli impegni presi e a fornire aggiornamenti dettagliati su civici esclusi e non censiti, oltre alla possibilità di richiedere un aggiornato censimento delle aree grigie".