Bancomat divelto Rinvenuti cassa e carro-attrezzi

Ritrovati il carro-attrezzi e la cassa del bancomat divelto dallo sportello giovedì sera. Il rinvenimento è stato fatto dai carabinieri di Nocera Umbra che indagano sul furto. La cassa, ovviamente vuota, è stata rinvenuta in località Acciano: non molto distante dalla banca dove è stato messo a segno il colpo ma in una zona defilata, segno che i malviventi avevano una buona conoscenza del territorio. Da subito è stato chiaro che l’assalto al bancomat fosse stato preparato con molta attenzione. Il gruppo di malviventi aveva usato il carroattrezzi per sfondare la vetrina dell’istituto di credito e poi per caricare la cassa. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri che nelle scorse oee hanno portato al ritrovamento del mezzo e dell’atm.