Banco Bpm Arrivano i Centri imprese. Nuove strutture a sostegno delle aziende

Banco Bpm rafforza la presenza in Umbria con l’apertura di due nuove strutture specialistiche dedicate alle piccole e medie imprese. Si tratta di un nuovo Centro Imprese a Perugia, in via Donizetti 91, e del distaccamento di Terni, in piazza del Mercato Nuovo 52. Insieme, questi due poli impegnano nove risorse guidate dal responsabile Luigi Chiarabolli e già operative a servizio del territorio.

"L’apertura delle due nuove strutture in Umbria permette di avvicinare Banco Bpm alle aziende di un territorio importante in cui abbiamo voluto investire - sottolinea Marco Giorgio Valori (foto), responsabile della direzione territoriale tirrenica di Banco BPM - La nostra Banca si è posta come obiettivo quello di diventare anche in questa Regione un interlocutore di riferimento per le imprese attraverso una consulenza che sappia fornire servizi e soluzioni complete per tutte le esigenze sia di breve sia di lungo periodo. Vogliamo impegnarci fin da subito – prosegue Valori - anche nell’attivazione di sinergie con i principali attori locali, associazioni di categoria e consorzi, perché Il nostro impegno nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dall’attenzione per i settori produttivi d’eccellenza". Sono quasi 140 le strutture presenti a livello nazionale dedicate alle PMI in grado di offrire, attraverso servizi e prodotti altamente personalizzati e specializzati, risposte efficaci e in tempi rapidi alle

esigenze più diverse delle aziende con fatturato, o attivo di gruppo, compreso tra i 5 e i 75 milioni di

euro, incluse le realtà del terzo settore e della pubblica amministrazione.

I Centri Imprese, che a livello nazionale servono oggi circa 45mila aziende grazie all’attività di oltre 850 colleghi, si affiancano all’attività tradizionale delle filiali che offrono il proprio servizio alle aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro. L’obiettivo è fornire le migliori soluzioni anche di carattere

straordinario nonché di raccogliere e condividere con le aziende italiane le opportunità della digitalizzazione dei propri servizi e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza.