Bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni: ipotesi maltrattamenti

Perugia, 16 maggio 2022 - Si trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Perugia un bambino di circa un anno: è stato portato al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. Secondo quanto risulta dalle prime informazioni acquisite, è stata avviata un'indagine per chiarire quanto successo e il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti.

Gli inquirenti - coordinati dalla Procura del capoluogo umbro - non escludono comunque al momento alcuna ipotesi.

Notizia in aggiornamento