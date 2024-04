Bambino di 9 anni investito, urtato da un’auto a Bastia Umbra

Bastia Umbra (Perugia), 15 aprile 2024 – Ancora un investimento in via San Rocco, il secondo in pochi giorni. Si tratta di bambino di 9 anni che, a quanto è emerso, si trovava in bicicletta e che è stato urtato da un’automobile finendo rovinosamente a terra sbattendo il viso sull’asfalto: è stato necessario il ricovero nell’ospedale regionale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, per le cure e gli accertamenti del caso.

L’incidente intorno alle 18 di oggi, 15 aprile. Immediato è scattato l’allarme, con il piccolo, dolorante e sanguinante prontamente soccorso. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 mentre per i rilievi è giunta la pattuglia della Polizia locale per gli adempimenti di legge. Secondo i primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita, ma le ferite e i traumi, in particolare al viso, sono risultate particolarmente serie e dolorose.

Nel pomeriggio del 10 aprile, nella stessa strada, quasi nello stesso punto, era stata investita una bimba di 6 anni che attraversava la strada.

Maurizio Baglioni