Ballottaggio, la città al voto È l’ora del ’’verdetto’’ per Bandecchi e Masselli

La città torna oggi e domani alle urne per il turno di ballottaggio da cui uscirà il nuovo sindaco di Terni, successore di Leonardo Latini. La sfida è tra Orlando Masselli, candidato di FdI, Fi, Lega e liste civiche collegate, e Stefano Bandecchi, Alternativa popolare e liste collegate. Il primo, assessore comunale al bilancio uscente, su cui ha puntato il centrodestra per restare a Palazzo Spada, al primo turno ha ottenuto il 7,7% in più di preferenze del competitor. Il secondo, presidente della Ternana e patron di Unicusano, è la sorpresa della tornata elettorale che ha visto il suicidio politico del centrosinistra, che senza candidato unitario e al di là dei risultati, pur apprezzabili, dei singoli partiti è stato estromesso dal ballottaggio e si ritroverà con un pugno di consiglieri comunali di minoranza. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Come per il primo turno, ricorda il Comune, i cittadini votanti appartenenti alla lista ordinaria sono in totale 86.739. A questi vanno sommati i cittadini delle liste aggiunte: quella dei cittadini comunitari, che conta 323 uomini e 649 donne, per un totale di 981 elettori e quella dei cittadini di Bolzano, composta da 7 uomini e 9 donne. Palazzo Spada ricorda anche gli orari di apertura dell’ ufficio elettorale e dell’ufficio carte di identità per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali e dei documenti d’identità: l’ufficio elettorale oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15; l’ufficio carte d’identità oggi dalle 7 alle 23.