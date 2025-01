Avvocato stroncato da un malore. Lutto e cordoglio tra i colleghi

TERNI Stroncato da un malore, che lo avrebbe colpito mentre era alla guida dell’ auto, l’avvocato Stefano Colalelli, 60 anni, professionista conosciuto e stimato. "Profondamente scossi dalla improvvisa scomparsa dell’avvocato Stefano Colalelli, collega stimato e dalle spiccate qualità umane, ci uniamo al cordoglio della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto ed amato", così gli avvocati delle Camere Penali di Terni. "Apprendiamo con sgomento e incredulità la improvvisa scomparsa del Collega Stefano Colalelli – si legge in un post di Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) sezione di Terni – . Avvocato esemplare, persona gentile, un caro amico che lascia un vuoto enorme nel nostro Foro. In questo momento di profondo dolore ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi di studio e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Riposa in pace, Stefano".