"Avvicinato da una giovane con una scusa"

TERNI Via il Rolex con uno stratagemma. A denunciare il fatto è un post sulla pagina Facebook , “Terni Malandata“. "Domenica mattina Terni via Sant’Antonio alle 10,30 circa una ragazza,, con la scusa di lasciare un biglietto con numero di telefono ( naturalmente falso) per la ricerca di un lavoro ha avvicinato mio fratello e gli ha sfilato il Rolex senza che lui se accorgesse minimamente - si legge nel post – Oltre al valore dell’oggetto, gli era stato il regalo dei nostri genitori e di sua moglie per i suoi 50 anni.Vi assicuro non è uno sprovveduto anzi. Senza parole. Fate attenzione quindi Come si è ridotta la sicurezza in questa città"

"Questa ragazza – spiega il diretto interessato al sito on line Umbria On – mi ha avvicinato per dirmi che stava cercando lavoro e se poteva lasciarmi un biglietto con i suoi recapiti, se qualcuno avesse voluto contattarla. Con lei ho scambiato qualche parola, chiedendole che lavoro cercasse e prendendo il biglietto. Poi ha voluto stringermi la mano e, unica cosa che mi ha poi insospettito, si è allontanata rapidamente da lì".

Poco dopo l’uomo si è accorto che il Rolex era sparito dal polso. Dell’episodio sarebbe stata informata la polizia, che ha avviato le indagini.