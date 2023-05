Avete buone notizie? Portatele in biblioteca

CITTA’ DI CASTELLO – Da ieri in biblioteca, nella sala intitolata alla giornalista Eliana Pirazzoli, si trova una cassetta postale destinata a ricevere le segnalazioni di buone notizie scritte dai cittadini, alle quali poi l’ufficio stampa del Comune darà voce. La cassetta postale realizzata dall’azienda ’Ceramiche Noi’ richiama le vecchie cassette delle testate giornalistiche locali nelle quali tanti anni fa venivano recapitati i comunicati stampa o le segnalazioni dei cittadini per Comune e giornali. L’iniziativa si è svolta nel corso di una giornata dedicata ai 40 anni dell’Ufficio stampa del Comune, cui hanno preso parte anche i vertici dell’Ordine dei Giornalisti.

La cerimonia è stata pensata nel giorno esatto in cui l’allora direttore Giuliano Giombini, pubblicò il primo comunicato stampa emesso dalla testata registrata al Tribunale di Perugia, il 25 maggio 1983. Il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e quello regionale Cosimo Lorusso con il consigliere Tiziano Bertini, hanno portato un saluto, insieme a Claudio Sebastiani per l’Asu, alla presidente del Corecom dell’Umbria Elena Veschi, al sindaco e agli assessori della giunta. L’attuale direttore dell’Agenzia ’Città di Castello Notizie’ Giorgio Galvani, ha ringraziato e consegnato un riconoscimento ai colleghi Sara Scarabottini, Marco Baruffi, Francesca Sensini, altre targhe per il compianto Fabio Pelosi, (consegnate alla zia Maria Teresa Bufalini e ai cugini Lorenzo e Luca Martinelli), per Mariella Pelosi e per il primo direttore Giuliano Giombini, assente alla cerimonia, ma che ha inviato un messaggio nel quale ricorda come "l’attività del servizio, già antesignana della legge nazionale, abbia saputo sempre precorrere i tempi e le nuove esigenze dell’informazione".