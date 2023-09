Autovelox, la paura fa “novanta“ In funzione tra fine mese e ottobre

Cittadini a dir poco preoccupati per il nuovo autovelox installato all’uscita della due corsie Spoleto-Foligno, ma il Comune fa sapere che al momento non è ancora in funzione e ufficialmente non rileverà infrazioni almeno fino alla fine di settembre. Si chiama “Pasvc“ il nuovissimo rilevatore di velocità lungo la strada statale Flaminia ed è l’ultima versione aggiornata del vecchio autovelox. In questi giorni sui social sono comparse numerose foto di questo nuovo strumento che permetterà alla polizia municipale di individuare e multare quei veicoli che supereranno il limite di velocità in un tratto di strada ritenuto pericoloso anche dalla stessa Anas. È stata proprio l’Anas a consigliare al Comune di installare la nuova strumentazione per ridurre la pericolosità in prossimità di una serie di incroci collocati proprio all’uscita dalla due corsie. Le foto postate sui social sono finalizzate a mettere in guardia gli spoletini, ma il Comune fa sapere che al momento il Pasvc (un palo alto qualche metro con in cima le fotocellule di rilevazione della velocità) non è ancora attivo anche se è in funzione per la fase di rodaggio. Attualmente infatti il dispositivo rileva eventuali infrazioni ma è chiaro che le multe non verranno elevate e notificate. Il Comune comunque comunicherà preventivamente la data dell’entrata in funzione ufficiale del nuovo rilevatore di velocità prevista per la fine di settembre o per i primi di ottobre. Attualmente il dispositivo non è ancora segnalato con apposito segnale stradale posto sul margine della carreggiata, che sarà installato solo al momento dell’entrata in funzione. Il nuovo autovelox è posizionato in prossimità dello svincolo per Norcia Cascia, dove il limite di velocità è a 90 chilometri orari e controlla solo i veicoli che procedono in direzione Spoleto.

La taratura quindi è a 90 km orari e non a 70 km all’ora, limite in vigore in prossimità dell’incrocio con la cosiddetta "bretellina di Eggi". Il nuovo autovelox fisso è il terzo in territorio spoletino lungo strada strale Flaminia, ma gli altri due, quello dello svincolo nord e quello in prossimità del valico della Somma , controllano i veicoli che procedono in direzione Foligno. L’installazione della nuova strumentazione per il Comune comporterà un aumento delle entrate dei proventi relativi alle sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità.