Autori e musicisti . Aperto il bando fino al 21

Zecchino d’oro: aperto fino al 21 marzo il bando per autori e musicisti, er trovare le canzoni inedite che saranno in gara nell’edizione 2025 al 68° Festival. Per partecipare è necessario inviare un mp3 con il canto del testo intero eseguito, da una voce infantile o adulta, e accompagnato dal pianoforte o dalla chitarra. Oltre al brano in mp3 si devono allegare i file in formato pdf del testo, dello spartito e dei documenti richiesti. È possibile inviare tutto online, previa accettazione del regolamento, e canzoni, cifra distintiva del mondo dello Zecchino D’Oro, sono da sempre un modo divertente e coinvolgente per apprendere in musica.

Fin dall’inizio lo Zecchino d’Oro ha declinato in canzoni per bambini il tempo presente, i suoi fatti, i suoi stili di vita toccando l’attualità sia nelle tematiche che nelle sonorità, per dare ai bimbi la possibilità di capire il proprio tempo con un linguaggio per loro adatto e familiare tramite la piattaforma https://www.bandoautori.antoniano.it/