Auto non rispetta l’alt. Donna arrestata

FOLIGNO Non si ferma all’alt dei carabinieri e va a sbattere contro un muro per evitare i controlli. La scorsa notte una donna di 54 anni di origine slava, senza fissa dimora ma da tempo in Italia, è stata arrestata dai militari. Su di lei, tra l’altro, pendeva anche un ordine di carcerazione per vari reati contro il patrimonio, commessi in diverse regioni italiane.

Un’auto sospetta, con tre persone a bordo, è stata intercettata dai carabinieri di Foligno all’uscita della superstrada 77. La vettura non si è fermata all’alt e ha imboccato una strada contromano, quindi nel tentativo di effettuare una repentina inversione di marcia, il mezzo è andato ad urtare contro il guardrail e i tre occupanti - due uomini ed una donna - sono scappati a piedi. I carabinieri sono però riusciti a bloccare la donna, mentre gli altri due si sono dileguati nei boschi.

La donna era priva di documenti e ha dato delle false generalità. Dagli accertamenti è emersa la vera identità e il fatto che sul suo conto fosse pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Campobasso nel quale erano riunite più condanne per reati commessi a Catanzaro, Cosenza, Teramo e Firenze, per complessivi quattro anni e tre mesi di reclusione.

L’auto è stata sequestrata, unitamente al contenuto: diverse bottiglie di vino e dispositivi di assistenza vocale di presumibile provenienza furtiva, oltre a strumenti da scasso.