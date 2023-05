Aumentano Tari e mense Bufera sulle nuove tariffe

Domani verranno discusse in consiglio comunale alcune rimodulazioni tariffare che sono già passate in apposite commissioni: "Si va verso l’aumento del costo di alcuni servizi come le mense scolastiche che sta passando in sordina, così come quello della Tari che sale del 4,60%, che significherà bollette aumentate in media del 3% per le famiglie e del 16% per le imprese". Alla viglia della massima assise che si riunisce domani con diversi punti all’ordine del giorno, il consigliere di Castello Cambia Emanuela Arcaleni critica il fatto che invece il Comune ha puntato l’attenzione solo sull’organismo che si è riunito per l’armamento della polizia locale e nulla riguardo agli incrementi delle tasse.

"Invece questi aumenti ricadranno sulle spalle dei contribuenti che si vedranno recapitare nei prossimi mesi la bolletta dalla nuova società incaricata della gestione rifiuti, Sogeco, il cui costo è passato dagli 8 milioni circa a oltre 8 milioni e settecentomila euro annui", aggiunge Arcaleni anticipando parte del dibattito di domani che andrà ancora a riguardare Sogepu: "Dove finiscono i milioni incassati per lo smaltimento dei rifiuti di altri Comuni? E perchè si continua a non utilizzarli per abbassare il conto della Tari dei tifernati, che vedono il loro territorio deturpato da una discarica senza averne alcun beneficio?", si chiede ancora.

Dunque si parlerà anche di questo domani nella seduta dedicata al bilancio nel consiglio comunale di Città di Castello che si riunirà alle ore 18 con l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, l’esame delle modifiche e delle integrazioni del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). All’ordine del giorno dei lavori ci saranno anche l’approvazione delle aliquote per il 2023 della Imu e l’aggiornamento per l’annualità del piano economico finanziario della Tari. Terminata la sessione di bilancio, la seduta proseguirà con il voto sulla mozione concernente le misure a sostegno della famiglia per i "centri estivi" e con l’esame di tre interrogazioni che avranno per tema i progetti utili alla collettività (Puc); gli scarichi fognari a San Secondo; l’accesso al rione San Giacomo in presenza del cantiere del Liceo Plinio il Giovane.